Histórico de provocações da Coreia do Norte

25 de agosto de 2017

Na provocação mais recente até ontem, Pyongyang lançou três mísseis de curto alcance no Mar do Leste/Mar do Japão. Foi o 17.º lançamento ordenado por Kim Jong-un este ano – em todo o ano de 2016, foram 19 lançamentos.

8 de agosto de 2017

A comunidade de inteligência dos EUA confirma, pela primeira vez, que a Coreia do Norte tem capacidade de miniaturizar uma ogiva nuclear e, assim, acoplá-la a um míssil balístico intercontinental.

Julho de 2017

Nos dias 4 e 28 de julho, a Coreia do Norte lançou dois mísseis balísticos intercontinentais, agravando a tensão com os EUA ao utilizar artefatos capazes de atingir território no continente americano.

8 de junho de 2017

Mísseis antinavios foram lançados por Pyongyang.

31 de agosto de 1998

Pela primeira vez, a Coreia do Norte lançava um míssil balístico que passava por cima do território japonês. O artefato, modelo Taepodong-1, assim como o lançado ontem, caiu no Pacífico. Na época, o Japão condenou o incidente e o qualificou como “extremamente grave”.