Hoje na História

Há 5 anos, morria aos 73 anos Jorge Sobral, cujo nome verdadeiro era Edelmiro Sobredo, cantor de tango, um dos últimos expoentes da época dourada da música popular argentina, de 1940 ao fim dos anos 60, também de televisão e cinema.

Há 35 anos, começava a guerra civil no Líbano entre muçulmanos e cristãos, estes ajudados por Israel.

Há 70 anos, cinco torpedeiros ingleses atingiam Narvik, na Noruega, afundando três barcos de guerra e oito mercantes alemães, durante a 2.ª Guerra.

Há 100 anos, nascia Paul Marlor Sweezy, pensador norte-americano, considerado um dos mais destacados economistas e publicistas do século 20. Fundou e editou a revista marxista Monthly Review. Também escreveu e editou mais de cem livros entre eles Teoria do Desenvolvimento Capitalista, de 1942.

Há 200 anos, nascia Benjamin Henry Day, fundador do jornal The New York Sun.