Hoje na História

Pesquisa do Centro de Documentação e Informação (CDI) o Grupo Estado

Há 5 anos, o Congresso do Equador destituia o presidente Lucio Gutiérrez, que pedia asilo ao Brasil. O vice Alfredo Palácio, que estava rompido com o presidente, assumia o cargo. Foi o terceiro chefe de Estado em menos de dez anos a ser deposto no país.

Há 42 anos, ocorria um atentado terrorista ao jornal O Estado de S. Paulo. Uma bomba explodiu no saguão do edifício na Rua Major Quedinho.