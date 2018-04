Hoje na História

Pesquisa do Centro de Documentação e Informação (CDI) o Grupo Estado

Há 1 ano, o presidente dos EUA, Barack Obama, visitava New Orleans pela primeira vez após sua posse e prometia que seu governo nunca esqueceria da cidade. “Vamos reconstruí-la mais forte do que antes”, afirmava em um encontro com o público na Universidade de New Orleans.

Há 5 anos, a nova Constituição do Iraque era aprovada em plebiscito.

Há 20 anos, Mikhail Gorbachev ganhava o Prêmio Nobel da Paz.