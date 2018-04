Hoje na História

Pesquisa do Centro de Documentação e Informação (CDI) o Grupo Estado

Há 1 ano, o britânico Jenson Button (Brawn GP) tornava-se campeão mundial de Fórmula 1, na penúltima prova da temporada, vencida pelo australiano Mark Webber, no circuito de Interlagos.

Há 1 ano, o coordenador da equipe técnica social do grupo AfroReggae, Evandro João da Silva, de 42 anos, era morto a tiros no centro do Rio de Janeiro.

Há 150 anos, morria Casimiro de Abreu, poeta romântico brasileiro, aos 21 anos.