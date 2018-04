Pesquisa do Centro de Documentação e Informação (CDI) o Grupo Estado

Há 150 anos, morria na Grã-Bretanha, Thomas Cochrane, 10.º Conde de Dundonald e Marquês do Maranhão. Almirante da armada inglesa, foi também o primeiro almirante da marinha brasileira, tendo lutado para expulsar as tropas portuguesas da Bahia e do Maranhão.