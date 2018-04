Hoje na História

Pesquisa do Centro de Documentação e Informação (CDI) do Grupo Estado

Há 144 anos (1866), 200 pessoas morreram afogadas no naufrágio do navio inglês London, no Golfo de Viscaya

Há 87 anos (1923), tropas francesas e belgas ocupavam o Ruhr, na Alemanha a pretexto do não pagamento das reparações de guerra

Há 75 anos (1935), a aviadora Amelia Earhart começava sua viagem de Honolulu até Oakland, Califórnia, se tornando a primeira mulher a voar sozinha sobre o Oceano Pacífico

Há 68 anos (1942), O Japão declara guerra à Holanda na Segunda Guerra Mundial

Há 48 anos (1962), uma avalanche soterrava um vilarejo nos Andes peruanos, matando cerca de 3 mil pessoas

Há 33 anos (1977), a França libertava o palestino Abu Daoud, suspeito do massacre de atletas de Israel nos Jogos Olímpicos de 1972