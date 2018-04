Hoje na História

Pesquisa do Centro de Documentação e Informação (CDI) do Grupo Estado

Há 463 anos (1547), Ivã IV, o Terrível, era coroado como o primeiro czar da Rússia. Seu reinado é marcado pela execução de 3 mil pessoas

Há 41 anos (1969), em protesto contra o fim das liberdades individuais e pela ocupação soviética da Checoslováquia, o estudante Jan Palach colocou fogo em seu próprio corpo numa praça de Praga

Há 40 anos (1970) o coronel Muammar Kadafi tornava-se primeiro-ministro da Líbia. Ele liderou um golpe militar que derrubou a monarquia pró-Ocidente

Há 31 anos (1979), o Xá Reza Pahlevi fugia do Irã por conta da Revolução Iraniana, mudando-se para o Egito

Há 19 anos (1991), as forças aliadas, lideradas pelos EUA, iniciavam a ofensiva militar no Iraque na Guerra do Golfo