Há 25 anos, a coalizão de músicos USA for África, liderada por Harry Belafonte, Kenny Rogers, Michael Jackson e Lionel Richie, gravava a canção We are the World, para arrecadar fundos destinados às vitimas da fome na África.

Há 202 anos, D. João VI abria os portos brasileiros às nações amigas, com a Carta Régia.