Hoje na História

Há 5 anos (2005) o rei Gyanendra do Nepal dissolvia o governo e assumia o poder

Há 86 anos (1924) a Grã-Bretanha reconhecia a União Soviética, sendo seguida em 7 de fevereiro pela Itália e em 28 de outubro pela França

Há 158 anos (1852) Honduras e El Salvador, que haviam invadido a Guatemala,eram derrotados na batalha da Arada

Há 159 anos (1851) no porto de Kiel (Alemanha) as primeiras imersões do submarino idealizado por William Bauer, com sucessos e fracassos