Hoje na História

Há 1 ano (2009) o Irã anunciava o lançamento de seu primeiro satélite de fabricação própria, no dia em que comemorava o 30.º aniversário da revolução Islâmica

Há 20 anos (1990) o presidente da África do Sul, Frederik de Klerk, anunciava a libertação de Nelson Mandela e o regresso à legalidade do Congresso Nacional Africano e de outras 33 organizações anti-apartheid. Milhares de pessoas saíram às ruas para festejar

Há 11 anos (1999) Hugo Chávez Frías assumia a presidência da Venezuela e convocava referendo para designar a assemboleia Nacional constituinte, aprovada por 70% da população

Há 99 anos (1911) na França, o aviador Lamartin decolava com 7 passageiros, mantendo-se no ar por 5 minutos; seria o início do “transporte em massa”

Há 134 anos (1876) era fundada, nos Estados Unidos, a Liga Nacional de Baseball

Há 162 anos (1848) o Tratado de Guadalupe Hidalgo pondo fim à guerra entre os Estados Unidos e o México

Há 185 anos (1825) os governos de Buenos Aires e britânico firmavam um tratado contra o tráfico de escravos

Há 862 anos (1148) era colocada a primeira pedra fundamental do mosteiro de Alcobaça por Afonso I, para comemorar suas vitórias sobre os mouros, que até então ocupavam ainda grande parte da terra portuguesa