Hoje na História

Há 1 ano (2009) a agência para refugiados da ONU, no Oriente Médio, anunciava ter congelado sua ajuda à Faixa de Gaza, após membros do Hamas terem saqueado suprimentos de um depósito da organização internacional no território palestino

Há 58 anos (1952) aos três anos, o príncipe Charles tornava-se herdeiro do trono após sua mãe, Elisabeth II, ser proclamada rainha da Grã-Bretanha, aos 25 anos

Há 60 anos (1950) o FBI acusava Klaus Fuchs, cientista britânico naturalizado, de entregar aos russos os segredos da bomba de hidrogênio

Há 75 anos (1935) era lançado nos Estados Unidos o jogo de mesa Banco Imobiliário (Monopoly), um dos mais populares do mundo

Há 88 anos (1922) era estabelecido em Washington o Tratado das Nove Potências, destinado a que se respeite a independência e a integridade territorial e administrativa da China

Há 99 anos (1911) nascia Ronald Reagan, ator, ex-presidente dos EUA

Há 110 anos (1900) o Senado dos EUA ratificava a decisão da Conferência de Paz de Haya sobre a criação de um Tribunal Penal Internacional

Há 158 anos (1852) o ditador Juan José Rosas abandonava Buenos Aires em um navio inglês e foge para a Europa

Há 170 anos (1840) os chefes indígenas de Nova Zelândia, pelo Acordo de Maitangi, reconheciam o domínio da Inglaterra sobre a ilha