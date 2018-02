Hoje na História

Há 20 anos (1990) Nelson Mandela era libertado depois de mais de 27 anos e meio de prisão.

Há 35 anos (1975) Margaret Thatcher era eleita presidente do Partido Conservador Britânico.

Há 65 anos (1945) terminava a Conferência de Ialta que selou ordem pós-guerra na Europa.

Há 69 anos (1941) 2a. Guerra: aviões britânicos bombardeavam a cidade alemã de Hannover.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Há 106 anos (1904) o presidente Theodore Roosevelt proclamava a neutralidade dos EUA na guerra Russo-Japonesa.

Há 115 anos (1895) os Estados Unidos estabeleciam que as ilhas do Havaí faziam parte do território.