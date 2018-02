Hoje na História

Há 1 ano (2009) a Justiça britânica anunciava que nenhum policial seria responsabilizado individualmente pela morte do brasileiro Jean Charles de Menezes, morto em julho de 2005, na estação Stockwell do metrô de Londres, ao ser confundido pela polícia com um homem-bomba.

Há 50 anos (1960) a França testava a primeira bomba atômica no deserto do Saara, tornando-se o quarto país membro do restrito clube atômico – após os EUA em 1945, a URSS em 1949 e a Grã-Bretanha em 1952.

Há 65 anos (1945) a cidade alemã de Dresden era intensamente bombardeada pelas tropas aliadas.