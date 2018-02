Hoje na História

Há 5 anos (2005) atentado em Beirute matava o ex-primeiro ministro do Líbano Rafic Hariri.

Há 81 anos (1929) pistoleiros a mando do gângster americano Al Capone fuzilavam sete membros da gangue de Bugs Moran, em Chicago, nos EUA. O episódio ficou conhecido como o “massacre do dia dos namorados” (em inglês, “Valentine’s Day Massacre”) e entrou para a história como a primeira ação do crime organizado de repercussão nacional nos EUA.

Há 98 anos (1912) o Arizona era admitido como o 48° Estado da União Norteamericana.

Há 108 anos (1902) é fundada em Washington a Aliança Internacional para o Voto Feminino, por iniciativa da Associação do Sufrágio Americana.

Há 131 anos (1879) tinha início a “Guerra do Pacífico”, com a invasão de Antofogasta (na época território boliviano) pelas tropas do Chile. Mais tarde, também o Peru seria envolvido

Há 193 anos (1817) o general San Martín, chefe do exército argentino, entrava triunfalmente em Santiago do Chile, abandonada pelas tropas espanholas.

Há 368 anos (1642) incêndio ocorrido na Cidade do México, considerado um dos mais graves da história.