Há 19 anos, os EUA e aliados atacavam o Iraque de Saddam Hussein para libertar o Kuwait. Era o início da Guerra do Golfo.

Há 21 anos, o então líder supremo do Irã, aiatolá Ruhollah Khomeini, oferecia US$ 3 milhões para quem assassinasse Salman Hushdie, autor do livro Versos Satânicos.