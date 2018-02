Há 1 ano, presidente Barack Obama anunciava que todas as tropas americanas estacionadas no Iraque seriam retiradas até agosto de 2010.

Há 30 anos, guerrilheiros do M-19 colombiano ocupavam a embaixada dominicana em Bogotá, tomando como reféns 14 embaixadores – entre eles o do Brasil, Geraldo do Eulálio do Nascimento e Silva

Há 68 anos, o Japão imperial derrotava as marinhas dos EUA, Grã-Bretanha, Holanda e Austrália na Batalha do Mar de Java.