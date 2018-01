Hollande homenageia Renzi após fracasso do referendo na Itália

PARIS – O presidente da França, François Hollande, prestou uma homenagem nesta segunda-feira, 5, à ação do primeiro-ministro da Itália, Matteo Renzi, após o fracasso do referendo no país, e insistiu que compartilha de “sua vontade de orientar a Europa rumo ao crescimento e ao emprego”.

Em comunicado publicado pelo Eliseu, Hollande “toma nota com respeito” da decisão de Renzi de renunciar como presidente do Conselho de Ministros italiano após o revés no referendo para a reforma institucional realizado no domingo.

O presidente elogiou o “dinamismo” do chefe do governo italiano desde fevereiro de 2014 e “suas qualidades postas ao serviço de reformas valentes para seu país”. Ele também afirmou que compartilha com Renzi “sua vontade de orientar a Europa rumo ao crescimento e o emprego” e considerou que foi “um ator comprometido de uma relação franco-italiana forte”.

Neste novo contexto de incerteza, Hollande manifestou sua “simpatia” pelo primeiro-ministro e afirmou que a Itália encontrará por si mesma uma forma de “superar esta situação”.

O porta-voz do governo francês, Stéphane Le Foll, reconheceu que a recusa dos eleitores à reforma proposta por Renzi, e seu anúncio de renúncia, “é possivelmente algo que pode ter consequências, em primeiro lugar na Itália”.

Veja abaixo: Primeiro-ministro da Itália renuncia

Le Foll, em entrevista à emissora de rádio France Info, reconheceu que esta nova situação “debilita” o país, e julgou como “frequentemente” o que ocorre quando é convocado um referendo: os eleitores não respondem ao que é perguntado diretamente, mas sim a outra coisa. / EFE