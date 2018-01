Hotel criado por Banksy na Cisjordânia tem quartos a partir de US$ 30

Criado pelo empresário Wisan Salsah e pelo artista Banksy, “The Walled Off Hotel” (O hotel isolado pelo muro, em tradução livre) é, nas palavras dos próprios donos, “o hotel com a pior vista do mundo”, já que seus quartos dão de frente para o muro construído por Israel na Cisjordânia.

Isso não significa, no entanto, que a estadia no local seja barata. Com exceção de um quarto que imita uma caserna, com preço de US$ 30 e no qual seis pessoas dividem beliches e armários de ferro, as demais instalações têm preço médio de US$ 236 – isso sem contar a suíte presidencial, que possui hidromassagem imitando cisternas dos palestinos e cuja diária custa US$ 965.

Os preços, no entanto, não parecem atrapalhar a procura por hospedagem. Alguns dos quartos já estão esgotados pelo menos até 30 de junho – data máxima que é possível reservar online – e os demais possuem altas taxas de procura.

Além da hospedagem, o hotel oferece translado para o aeroporto (US$ 100) e um pacote com tour pela região que prometem “melhorar a estadia”. “Uma visita ao leste e oeste de Jerusalém que é operada por israelenses e outra ao muro/campo de refugiados que é organizada por palestinos”, diz a descrição da atração, que dura cerca de 3 horas e custa US$ 80 por pessoa.