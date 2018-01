Impactos da crise na Catalunha

Desde o início da crise provocada pelo movimento separatista catalão, a economia espanhola tem sofrido impactos em diversos setores. Uma das regiões mais ricas do país, a Catalunha viu algumas empresas optarem por mudar de lugar para evitar a instabilidade. Veja os principais impactos

Empresas

Mais de 1,7 mil empresas tiraram sua sede social da região autônoma. O Caixabank, principal banco catalão, não tem intenções de voltar a curto prazo. Uma pesquisa da Associação de Pequenas e Médias Empresas estima que 11% das companhias abriram contas fora da Catalunha, 10% suspendeu investimentos e 9% fará o mesmo num futuro próximo

Indústria

A venda de automóveis produzidos na Catalunha caiu entre 30% e 40% desde o começo da crise. Parte da queda está relacionada a boicotes promovidos na internet contra produtos catalães.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mercado

A Comissão Nacional de Mercados de Valores (CNMV) advertiu que o prolongamento da crise institucional pode ter consequências graves sobre a atividade econômica. O principal problema está vinculado à falta de confiança de investidores e consumidores

Turismo

Principal destino turístico da Espanha, a Catalunha tem na atividade uma de suas principais fontes de receita. A previsão é de uma perda de 1,8 bilhão de euros até o fim do ano com a queda de reservas em hotéis da região.

Crescimento

A crise institucional deve ter um impacto negativo de 0,3 ponto porcentual no crescimento do PIB catalão no quarto trimestre, segundo projeção da Câmara de Comércio de Barcelona. O FMI fez um alerta similar em seu último relatório.