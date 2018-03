Incêndios letais pelo mundo

Um incêndio em um shopping de Kemerovo, cidade a 3.600 quilômetros de Moscou, neste domingo, 25, deixou ao menos 37 mortos, sendo 11 crianças. Outras 69 pessoas estão desaparecidas, o que pode elevar o número de mortos na tragédia.

Lembre de outros casos pelo mundo:

23 de dezembro de 2017

Filipinas

Incêndio no shopping New City Commercial Center, em Davao, mata 38 pessoas, todas funcionárias do instituto de pesquisa Survey Sampling International. As causas ainda são desconhecidas. Mais de 700 pessoas sobreviveram à tragédia.

14 de junho de 2017

Reino Unido

A Grenfell Tower, um prédio residencial em Londres, foi consumida pelas chamas. Os bombeiros levaram mais de 60 horas para conter o fogo. O edifício passava por reformas e o revestimento usado na fachada era altamente inflamável. Ao todo, 71 pessoas morreram.

12 de agosto de 2015

China

Explosões no porto de Tianjin causaram um incêndio devastador, deixando 173 pessoas mortas e 797 feridas. Investigadores concluíram que a causa da explosão inicial foi o superaquecimento de um contêiner que armazenava Nitrocelulose.

3 de junho de 2010

Bangladesh

A explosão de um transformador causou um incêndio em um movimentado supermercado de Nimtali, área residencial do centro histórico da capital Daca. Ao todo, 126 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas.