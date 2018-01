Irmão de Pablo Escobar quer revisar 2ª temporada de ‘Narcos’ antes de sua estreia

LOS ANGELES – Roberto Escobar, irmão do traficante de drogas colombiano Pablo Escobar, pediu na terça-feira à Netflix – serviço de streaming de vídeos – para que possa revisar a segunda temporada da série “Narcos” antes de ela ser distribuída digitalmente pela plataforma.

Por meio de um comunicado da Escobar Inc., companhia que gerencia os direitos de Pablo Escobar, o irmão biológico do traficante morto em 1993 afirmou que sua solicitação para revisar os novos capítulos de “Narcos” é “formal e amistosa”.

“(A série) descreve a minha pessoa, minha vida, minha família e meu irmão. Acho que ninguém mais no mundo está vivo para determinar a veracidade dos materiais exceto eu”, comentou.

“Narcos” é desenvolvida ao redor da figura de Pablo Escobar, interpretado pelo brasileiro Wagner Moura, e mostra as causas e efeitos da globalização do consumo da cocaína.

O diretor-executivo da Escobar Inc., Olof K. Gustafsson, garantiu que sua empresa tentou entrar em contato com a Netflix antes do lançamento da primeira temporada do seriado, mas afirmou que não obteve resposta.

“Acredito que é importante que reconheçam os desejos de Roberto Escobar de revisar a série para garantir à família e aos espectadores um retrato rigoroso de Pablo e Roberto Escobar”, acrescentou.

A estreia da segunda temporada de “Narcos” está programada para o dia 2 de setembro na Netflix. /EFE