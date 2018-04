Israel e Irã, rivais também nos tabuleiros

A rivalidade entre Israel e Irã não fica só na geopolítica do Oriente Médio. Está também nos tabuleiros de xadrez.

O recorde de maior número de partidas de xadrez jogadas simultaneamente por um enxadrista pertence agora a um israelense. Alik Gershon enfrentou 523 jogadores ao mesmo tempo na praça de Tel Aviv. Antes, a marca pertencia ao iraniano Morteza Mahjoob, com 500 jogos.

Gershon, porém, minimizou as tensões e ameaças entre os dois países e baseou seu discurso no espírito esportivo. “Espero que essa seja a única batalha que haverá com esse inimigo”, disse. Ele venceu 86% das partidas.

Os recordes, aliás, são um campo no qual Israel mantém disputas com países árabes e muçulmanos. Cozinheiros Estado judeu disputam com libaneses quem faz o maior prato de homus do mundo.

(Associated Press)