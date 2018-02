Israel solta prisioneiros palestinos como parte de acordo para retomar conversas de paz

Israel liberta nesta terça-feira, 29, os 26 prisioneiros palestinos como parte do acordo para a retomada das conversas de paz com a Autoridade Palestina. Os presos passaram por avaliações médicas e reuniões com representantes da Cruz Vermelha antes de serem soltos.

Centenas de israelenses protestaram contra a libertação dos detentos usando cartazes pedindo que os “terroristas sejam mantidos presos”.

Veja imagens da libertação e dos protestos:

[galeria id=8170]