Italianos se fantasiam de ‘Francesco Schettino’ no Carnaval

Como Barack Obama e Michael Jackson, Francesco Schettino, o capitão do navio naufragado há um mês na costa da Itália, entrou no rol das personalidades que se tornam fantasias de Carnaval. Segundo o jornal italiano Corriere della Sera algumas lojas já estão vendendo o uniforme do capitão.

Luigi Torriani, dono de uma loja em Milão, disse que apenas dois dias após o naufrágio, ocorrido no dia 13 de janeiro, foram vendidas 12 fantasias de capitão marítimo, o que representou um faturamento de 600 euros. Ele ainda conta que grupos de rapazes se interessaram pela roupa e pediram para que fosse estampado o logotipo do Costa Concordia na fantasia – embora recusado o pedido.

Thomas Pacher, outro comerciante, confirma que o “boom” da procura pela fantasia de Schettino ocorreu pouco tempo após o naufrágio. “Vendemos 15 somente dois dias depois. E estão usando as roupas nos bailes, tanto que meu fornecedor disse que a fantasia quase se esgotou”. Pacher detalha que a fantasia custa 90 euros e também conta com a versão feminina, “que agrada porque é muito sexy”.

Na cidade de Viareggio, circulava um rumor de que haveria até um carro alegórico em homenagem ao famigerado capitão nas festividades carnavalescas, mas os boatos foram desmentidos pela entidade que organiza o desfile.



Schettino é levado por policiais para depor sobre o naufrágio