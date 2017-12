Japão: o que esperar após as eleições que fortaleceram Abe?

O Partido Liberal Democrático, do primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, garantiu vitória nas eleições parlamentares no Japão no domingo, 22. A coalizão do PLD conseguiu eleger 313 de 465 representantes na Câmara Baixa do Congresso no Japão. Confira abaixo quatro importantes pontos para acompanhar no país após as eleições legislativas.

Economia

O fato de Shinzo Abe ter a maioria facilita a aprovação de uma emenda constitucional na Câmara dos Deputados, mas tudo indica que não haverá grandes mudanças de rota na política econômica, segundo o jornal inglês The Guardian. No poder desde o final de 2012, depois de um primeiro mandato fracassado em 2006-2007, Abe poderá permanecer no controle do país até 2021.

Segurança

Com maioria, Shinzo Abe conseguirá mais legitimidade em sua posição a respeito da Coreia do Norte, que lançou dois mísseis sobre o arquipélago nipônico. O primeiro-ministro é favorável à posição do governo americano, seu aliado, que consiste em manter “todas as opções” sobre a mesa, incluindo a militar, indica a agência de notícias AFP.

Ainda de acordo com o jornal inglês The Guardian, deve permanecer a ideia de que a aliança Japão-EUA é positiva e de que a Coréia do Norte é o “vilão” da história. “Minha missão é agir com firmeza com a Coreia do Norte. Para isso, uma diplomacia forte é necessária. Vou reforçar nosso poder diplomático após a confiança depositada por vocês”, afirmou Abe no domingo.

O papel das mulheres

Segundo a agência AFP, Essa eleição causou grande interesse porque houve novos partidos, mas, no resultado final, a predominância continuou sendo masculina. Apenas 8% dos eleitos pelo Partido Liberal Democrático, o principal, eram mulheres. Uma lei para implementar cotas de gênero nos partidos foi rejeitada recentemente. Por isso, com o LDP no poder, as chances de avanço são pequenas.

Reforma na Constituição

Com a vitória, o primeiro-ministro pode prosseguir com seu projeto de revisar a Constituição pacifista, imposta em 1947 pelos Estados Unidos após a rendição do Japão ao final da 2ª Guerra, cujo artigo 9 estabelece a renúncia “para sempre” à guerra.

China

A China expressou seu desejo de que o Japão contribua para alcançar a paz e a estabilidade regional após a vitória de Abe. Pequim e Tóquio tiveram alguns enfrentamentos verbais nos últimos anos, tanto pela disputa das ilhas Senkaku (Diaoyu em chinês), atualmente controladas pelo Japão, como pelo que a China considera uma posição revisionista de Abe e seu governo sobre as atrocidades cometidas durante as invasões japonesas de 1931 e 1937 e a ocupação até 1945.