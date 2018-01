Japão quer substituir base militar dos EUA por parque da Disney

TÓQUIO – A cidade de Ginowan, na ilha de Okinawa, no sudoeste do Japão, quer construir um parque temático da Disney em um local atualmente usado por uma polêmica base militar dos EUA, cuja mudança foi negada durante anos pelo governo do país.

Segundo informações publicadas nesta quarta-feira, 9, pelo jornal Japan Times, o ministro porta-voz do governo, Yoshihide Suga, garantiu que já colocou as autoridades locais em contato com a empresa Oriental Land, que opera os dois parques da Disney no Japão, a pedido do prefeito de Ginowan, Atsushi Sakima.

A base aérea de Futenma, instalada no centro de Ginowan, ocupa 480 hectares, quase 25% da superfície da cidade. O local se transformou em alvo de queixas dos moradores pelo intenso barulho e pela possibilidade de ocorrer um grave acidente aéreo em um centro urbano.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Japão e EUA concordaram, após anos de negociações, em mudar a base aérea para o norte da ilha. O processo, porém, sofre importantes atrasos pelos protestos dos que vivem nos arredores do novo lugar escolhido e do governo local, que tenta bloquear as obras.

Suga e Sakima se reuniram em Tóquio nesta semana para falar sobre a construção do parque temático da Disney assim que a mudança ocorrer. O ministro porta-voz garantiu que o governo central “cooperará plenamente” como intermediário para que o projeto saia do papel.

A atitude do governo do Japão reflete a necessidade de atender alguns dos pedidos de Okinawa, ilha que abriga 75% das instalações militares americanas no território do país.

Autoridades de Okinawa criticam o plano de mudança da base de Futenma e queriam que ela fosse instalada em um local fora da ilha por considerarem que ela é uma ameaça para o meio ambiente e para a própria população da região. A longo prazo, a intenção é reduzir e encerrar a presença de soldados dos EUA na região. /EFE