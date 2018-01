Jornal alemão diz que reconhecerá gol de final da Copa de 1966 se Reino Unido ficar na UE

BERLIM – O jornal alemão Bild pediu nesta quinta-feira, 23, aos britânicos que votem a favor da permanência do Reino Unido na União Europeia (UE), e prometeu “acabar com as piadas sobre as orelhas do príncipe Charles” e “reconhecer o gol de Wembley” da final da Copa do Mundo de 1966.

“Queridos britânicos, se permanecerem na União Europeia, reconheceremos o gol de Wembley”, afirma o jornal alemão, com direito a uma foto do polêmico gol do atacante inglês Geoffrey Hurst.

Na final da Copa do Mundo de 1966 entre Inglaterra e Alemanha Ocidental, um chute de Hurst bateu na trave e perto da linha do gol, o que empatou a partida em 2 a 2 no último minuto de jogo. Na prorrogação, os ingleses marcaram mais duas vezes e venceram por 4 a 2, conquistando seu único título mundial.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Até hoje os alemães consideram que a bola, símbolo da rivalidade esportiva entre o país e a Inglaterra, não superou a linha do gol.

Além de parar de questionar o gol, o Bild também afirmou que o país “jogará sem goleiro na próxima decisão por pênaltis para deixar a disputa mais emocionante” e “oferecerá um vilão para os próximos filmes de James Bond”, caso o Reino Unido permaneça no bloco europeu.

O jornal Frankfurter Allgemeine Zeitung também fez referência ao gol de Wembley na edição desta quinta-feira, ao publicar a foto da bola ainda no ar com a pergunta: “Dentro ou fora?”. /AFP