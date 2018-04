Jovem abandonada ainda bebê no Burguer King reencontra a mãe pelo Facebook

Katheryn conseguiu reencontrar sua mãe> Foto: AP/ Reprodução

ALLENTOWN, EUA – A americana Katheryn Deprill foi abandonada no dia em que nasceu, 27 anos atrás, no banheiro de uma lanchonete do Burguer King, em Allentown, na Pensilvânia. Depois de publicar uma foto no Facebook com um cartaz, contando sua história e pedindo para encontrar a mãe, ela finalmente a conheceu no último dia 24.

“Ela é melhor do que eu podia imaginar. Ela é muito doce e incrível. Estou muito feliz” disse Katheryn à Fox News. “Foi como me olhar no espelho.”

A jovem decidiu fazer o cartaz no começo do mês. “Estou procurando minha mãe biológica. Ele deu à luz em 15 de setembro de 1986 e me abandonou no banheiro do Burguer King quando eu tinha horas de vida em Allentown. Por favor me ajudem compartilhando o post. Talvez ela veja. Obrigado”, diz a mensagem, que teve mais de 30 mil compartilhamentos.

A mãe biológica da jovem entrou em contato com um advogado, que intermediou o encontro. Segundo uma rádio local, ela tinha 17 anos quando foi estuprada.

Mãe e filha ficaram juntas por quatro horas. A identidade dela não foi revelada. “Se você não é adotado, não tem como entender como é sentir que falta uma parte de você, quando você não conhece seus pais”, disse Katheryn. / AP