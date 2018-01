Julio Iglesias critica postura de Trump e para de cantar em cassinos do magnata

O pré-candidato republicano à presidência dos EUA Donald Trump perdeu mais um “apoio” de celebridade nessa semana. O cantor espanhol Julio Iglesias afirmou que não fará mais shows em cassinos que pertençam ao magnata em razão dos comentários do americano contra os imigrantes.

“Já cantei muitas vezes em seus cassinos, mas não voltarei a fazê-lo. (Ele) me parece um imbecil”, afirmou Iglesias em uma entrevista ao jornal catalão La Vanguardia. “(Ele) acredita que pode consertar o mundo esquecendo o que os imigrantes fizeram por seu país. É um palhaço – e perdão aos palhaços”, completou.

Leia também:

– Trump provoca rival republicano e envia ‘kit de cuidados’

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O republicano ganhou a inimizade da comunidade hispânica ao afirmar que, se for eleito presidente, expulsará todas as pessoas sem documentos dos EUA e ao descrever os mexicanos que entram no país de forma ilegal como “narcotraficantes, criminosos e estupradores”.

De acordo com uma pesquisa do Washington Post/ABC, 82% dos latinos não têm uma opinião favorável a Trump, contra apenas 15% que apoiam o pré-candidato entre o grupo.

Conhecido pelas baladas românticas e agitada vida amorosa, Julio Iglesias vendeu 300 milhões de discos em sua carreira. O cantor lançou em 23 de setembro o álbum “México”, que segundo ele será o último de estúdio de sua carreira, que prosseguirá com os shows. /AFP