Kurt Cochran, turista americano que comemorava bodas na Europa

Turista americano viajando pela a Europa com a mulher, Melissa, Kurt Cochran morreu em razão dos ferimentos durante o ataque terrorista em Londres, segundo um comunicado divulgado nesta quinta-feira, 23, por sua família através da igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias, em Salt Lake City.

Clint Payne, cunhado de Cochran, disse na nota: “Nossa família está com o coração partido por saber da morte do nosso irmão Kurt W. Cochran, que foi vítima do ataque terrorista em Londres na quarta-feira. Kurt era um bom homem e um marido amável para nossa irmã e filha, Melissa. Eles estavam na Europa para celebrar o 25º aniversário de casamento e deveriam voltar para os Estados Unidos na quinta-feira”.

Melissa também fico ferida no ataque e continua hospitalizada com uma perna e uma costela quebradas, além de um corte na cabeça, de acordo com informações divulgadas por sua irmã Sarah Payne-Mcfarlane em publicação no Facebook. Os pais dela servem como missionários e Londres, de acordo com a igreja.

Em Utah, onde moravam, Kurt e Melissa administravam um estúdio de gravação. / NYT