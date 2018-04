Leia comunicado de condolências da Malaysia Airlines

A Malyasia Airlines divulgou nesta segunda-feira, 24, um comunicado de condolências às famílias de passageiros e da tripulação do voo MH370, que caiu no sul do Oceano Índico, segundo o governo da Malásia. Leia abaixo. A íntegra, em inglês, está aqui

“A comunicação abaixo foi compartilhada com as famílias dos passageiros e tripulantes do MH370.

A Malaysia Airlines lamenta profundamente que temos de aceitar que o voo MH370 terminou no Oceano Índico. Como vocês escutarão na próxima hora do primeiro-ministro da Malásia, novas análises de dados de satélite sugerem que o avião caiu no sul do Oceano Índico.

Em nome de todos na Malaysia Airlines e de todos os malaios, nossas orações vão para todos os entes queridos dos 226 passageiros e de 13 de nossos amigos e colegas neste momento enormemente doloroso.

Sabemos que não há palavras que nós ou qualquer pessoa pode dizer para amenizar a dor de vocês. Continuaremos a prover assistência e apoio a vocês, como temos feito desde o desaparecimento do MH370 nas primeiras horas de 8 de março, enquanto voava de Kuala Lampur para Pequim.

A operação de buscas internacional em curso continuará, enquanto procuramos respostas para questões ainda em aberto. Além da busca pelo MH370 há uma intensiva investigação, que, esperamos, também traga respostas

Gostaríamos de assegurar vocês de que a Malaysia Airlines continuará a dar o pleno suporte durante as semanas e meses difíceis pela frente.

Mais uma vez, oferecemos nossos sinceros pensamentos, orações e condolências a todos afetados por essa tragédia. “