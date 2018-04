‘Lindos, novos e inteligentes’: os mísseis que os EUA pretendem usar na Síria

Ao alertar a Rússia sobre o iminente ataque americano a alvos na Síria, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira, 11, que usará mísseis ‘lindos, novos e inteligentes’.

De acordo com as informações disponíveis até o momento, no entanto, tanto o destroier USS Donald Cook quanto o USS Porter, ambos posicionados no Mar Mediterrâneo e em condições de atacar alvos na Síria, estão carregados com cerca de duas dúzias de mísseis Tomahawk cada.

Esse é o mesmo armamento usado pelos EUA no ano passado, quando 59 mísseis foram disparados contra uma base aérea também na Síria. Os Tomahawk são uma arma estratégica para quando o Pentágono quer atacar de longa distância. Essa arma, que integra o arsenal bélico dos EUA desde a Guerra do Golfo em 1991, pode carregar até 453 kg de ogivas.

O Tomahawk, uma das armas mais avançadas do arsenal americano, é um míssil de 5,53 metros de comprimento e 53 centímetros de diâmetro, que voa a 919 km/h e, em sua versão convencional, pode alcançar um alvo situado a 576 quilômetros de distância.

Uma das maiores vantagens do Tomahawk é que ele não requer um piloto: pode ser lançado de bases navais, o que é estratégico quando se enfrenta as defesas antiaéreas dos inimigos. O preço de cada um se situa entre US$ 1 milhão e US$ 1,4 milhão, segundo estimativas da imprensa americana.

Outras opções

No momento, o Pentágono não conta com nenhum porta-aviões posicionado na região, o que limita as opções de ataque dos EUA.

Uma opção seria utilizar a embarcação de transporte anfíbio USS New York, também nas imediações, de onde poderiam partir helicópteros com tropas e embarcações com Marines. O uso de tropas americanas em solo americano, no entanto, é visto como uma das mais improváveis opções por especialistas.