Live Blogging: suspeita de bomba em aviões de carga americanos

Autoridades americanas e britânicas investigam suspeitas de bomba em aviões de carga em ao menos três aeroportos: East Midlands, na Inglaterra, Newark, em Nova Jersey, e no aeroporto internacional da Filadélfia. Acompanhe aqui no Radar Global a evolução do caso em tempo real.

19:31: O live blogging acaba aqui. Acompanhe a cobertura do caso no estadão.com.br e na edição de 30/10 de O Estado de S. Paulo.

18:42- De acordo com comunicado da Emirates, que opera o voo escoltado, ele partiu de Dubai, e não do Iêmen, conforme noticiado.

18:24: “Conversei com o presidente do Iêmen hoje e ele se comprometeu a nos ajudar nas investigações e a derrotar a Al-Qaeda na Península Arábica no Iêmen. Estes acontecimentos ressaltam a importância de fortalecer nossas políticas antiterroristas”, diz Obama

18:23: “Desde ontem, nossos aliados e nós temos trabalhado para identificar pacotes suspeitos destinados a comunidades judaicas em Chicago. Aparentemente, eles contêm explosivos. Fizemos todas as medidas necessárias para proteger nossos cidadãos”, diz Obama

18:21: A UPS, assim como a Fedex, cancela o envio de cargas vindas do Iêmen

17:59 – Os passageiros começam a desembarcar, auxiliados por oficiais de segurança

17:46 – O avião para no terminal de desembarque e é isolado pelas autoridades

17:36: Avião da Emirates pousa em segurança no JFK. O voo 201 da Emirates vinha do Iêmen e fez escala em Dubai. Segundo o FBI, o avião foi escoltado, porque há uma carga vinda do Iêmen a bordo.

17:25 – Ainda de acordo com a CNN, o voo que vai dos Emirados aos EUA tem um passageiro suspeito à bordo e já foi escoltado por militares canadenses durante sua passagem pelo espaço aéreo desse país. O Pentágono diz que a medida é de precaução.

17:19 -Um oficial de segurança dos Emirados Árabes Unidos afirmou à Associated Press que um dispositivo suspeito encontrado em um avião com destino aos EUA continha materiais explosivos.

16:59 – De acordo com a CNN, um avião de passageiros que vai dos Emirados Árabes Unidos para Nova York estaria sendo escoltado por jatos de combate americanos

16:52: O presidente Barack Obama deve fazer um pronunciamento às 18h15 sobre o caso

16:39: Segundo o FBI, nada foi encontrado nos aviões em Newark e na Filadélfia.

16:35: Sinagogas da área metropolitana de Chicago foram avisadas para elevarem seu alerta de segurança após suspeitas de bomba em aviões de carga que iam do Iêmen para a cidade.

16:31 – O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, deu instruções aos serviços de inteligência para que adotem as medidas necessárias para garantir a segurança, após ser informado na noite passada sobre uma possível ameaça terrorista, informou hoje a Casa Branca.

Em comunicado, o porta-voz da Casa Branca, Robert Gibbs, indicou que Obama foi avisado por volta das 22h35 no horário de quinta-feira (0h35 de sexta-feira de Brasília) sobre a localização de artefatos suspeitos em dois aviões com destino aos EUA a partir do Reino Unido e Dubai. Obama pediu “esclarecimento sobre se essas ameaças representamparte de uma trama terrorista maior”, declarou Gibbs.

16:23 – De acordo com autoridades americanas ouvidas pela Associated Press, foram encontrados apenas dois pacotes suspeitos: um no Reino Unido, o outro em Dubai.

As aeronaves em Newark e na Filadélfia foram examinadas por precaução. Os dois pacotes, enviados por meio da companhia UPS, vinham do mesmo endereço no Iêmen, segundo a CNN.

16:14: O avião que estava sendo investigado em Newark, Nova Jersey, foi liberado pelas autoridades

16:00: A Al-Qaeda na Península Arábica é o braço da rede terrorista de Osama bin Laden no Iêmen. Veja o especial: As franquias da Al-Qaeda

15:58: A Fedex anuncia ter encontrado um pacote suspeito em um de seus aviões em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

15:52: O governo do Iêmen anunciou uma investigação sobre o vínculo de militantes islâmicos no país com as suspeitas aviões de carga

15:51: O departamento de Segurança Interna dos EUA anuncia o aumento nas medidas de segurança na aviação civil

15:45: Oficiais de inteligência britânicos enviaram o pacote encontrado em East Midlands para análise, informa a agência Reuters

15:42: Uma fonte do governo americano disse à Associated Press que há uma investigação para determinar se os pacotes suspeitos encontrados nos aeroportos fazem parte de um complô para realizar ataques terroristas. O pacote suspeito encontrado no avião de Londres, que provocou a investigação em Newark e na Filadélfia, veio do Iêmen, sede da Al-Qaeda na Península Arábica.

15:37: Segundo a rede de TV CNN, a Al-Qaeda na Península Arábica, franquia da rede terrorista de Osama Bin laden, estaria por trás dos pacotes. Ainda de acordo com o canal, uma artefato foi encontrado no avião investigado em Londres, composta por um cartucho de impressora, com um pó branco e fios elétricos.