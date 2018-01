Livro com declarações de Putin se torna ‘nova bíblia’ para funcionários russos

MOSCOU – Depois do livro vermelho de Mao Tsé-Tung, do verde de Muamar Kadafi e do azul de Hugo Chávez, chega agora a compilação de frases célebres de Vladmir Putin, um livro de cabeceira para qualquer funcionário do governo russo, segundo o Kremlin.

“Putin é um profeta. Tudo o que disse se cumpriu. Se todos os países o tivessem ouvido, teríamos evitado muitas tragédias, como várias guerras e a chegada de centenas de milhares de refugiados à Europa”, afirmou o autor do livro, Anton Volodin.

Com a capa branca e o retrato do presidente da Rússia, o livro “Palavras que mudam o mundo” pretende contar a visão de mundo do chefe do Kremlin por meio de frases extraídas de discursos, artigos e entrevistas que ele realizou ou concedeu entre 2003 e 2015.

O livro de quase 400 páginas já foi distribuído em edição limitada de 1.500 exemplares para deputados, senadores, governadores, chefes de Assembleias regionais e funcionários de diferentes categorias. “Estas são as palavras que previram as mudanças globais na política mundial”, garante o autor do livro.

Viacheslav Volodin, a eminência parda do Kremlin, chefe-adjunto da presidência, enviou o livro como presente de Natal a todo o alto escalão da administração pública, acompanhado de uma carta em que explica que sua leitura é obrigatória para entender os princípios que regem a defesa dos interesses nacionais.

O livro começa em plena crise do Iraque (2003), com o discurso de Putin na Assembleia-Geral da ONU, à qual retornaria em setembro deste ano para exigir que a comunidade internacional formasse uma coalizão internacional contra o jihadismo na Síria e no Iraque.

“Isso de que Putin é imprevisível é um mito. Se alguém analisar minuciosamente seus discursos se dará conta de que seus planos e os da Rússia são muito claros e transparentes”, afirmou o autor.

Segundo Volodin, o livro não é uma “propaganda” nem uma nova tentativa de “culto à personalidade” do líder russo, no poder desde 1999. “Não é propaganda. Não estamos dando nossa opinião. As posturas de Putin não são conjunturais. Isso é o mais valioso. A política russa é coerente e justa. Este livro sempre foi necessário, mas ninguém tinha pensado em publicá-lo”, reforçou.

Cada discurso vem acompanhado de uma foto e precedido de um prólogo no qual são explicadas as circunstâncias das falas de Putin, suas consequências práticas na arena internacional e suas entrevistas mais importantes.

“Putin advertiu do quão perigoso era violar os estatutos da ONU e ir contra o Conselho de Segurança, e agora temos o Estado Islâmico e uma situação incontrolável em países como Síria, Líbia ou Iraque”, destacou Volodin.

Para o autor, a obra não é um glossário de aforismos de fácil recordação, mas de um livro ideológico que tenta reforçar a altura de Putin como estadista e “como um dos políticos mais destacados na história da Rússia”.

Entre os pronunciamentos mais destacados de Putin está o que fez no início de 2007 em Munique e que ficou marcado como o discurso programático mais importante de seus mandatos, no qual previu a ruptura entre a Rússia e o Ocidente e deu início ao que muitos analistas chamaram de “nova Guerra Fria”.

Após advertir ao Ocidente em outro discurso que o reconhecimento do Kosovo (fevereiro de 2008) abriria a “caixa de Pandora” dos separatismos, a Rússia invadiu poucos meses depois a região da Ossétia do Sul, que proclamou sua independência da Geórgia.

O livro também destaca as principais frases do discurso pronunciado perante o parlamento russo em março de 2014, no qual Putin defendeu firmemente a anexação da península da Crimeia após um controverso referendo, aproveitando o vazio de poder na Ucrânia após a queda de Viktor Yanukovich.

O Kremlin nega ter algo a ver com a obra, mas Volodin reconheceu que consultou os assessores do presidente antes de sua publicação, ainda mais depois que o governo concedeu à Rede – grupo pró-Putin do qual ele faz parte – uma generosa subvenção.

“Por enquanto, todas as críticas que recebemos são absolutamente positivas”, disse, embora alguns comentaristas o tenham comparado com os livros de Lênin e Stalin que os funcionários soviéticos tinham sempre à vista em suas mesas.

O autor não se contenta apenas com a distribuição da obra entre funcionários públicos. O livro chegará às livrarias russas em janeiro a um preço de 800 rublos (cerca de R$ 40) e, provavelmente, será traduzido para o inglês.

“Putin representa a grande maioria dos russos, como mostram fielmente as pesquisas”, concluiu Volodin, se referindo ao fato de que a popularidade do presidente se aproximou de 90% após a intervenção militar na Síria. /EFE