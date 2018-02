Maduro diz que imagem de Chávez apareceu em parede de túnel do metrô

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse que a imagem do ex-presidente Hugo Chávez apareceu milagrosamente na parede de uma obra do metrô de Caracas.

Desde que Chávez morreu de câncer, em março, sua imagem é tratada de forma mítica por seus seguidores. Maduro em várias ocasiões disse ter encontrado manifestações espirituais dele, inclusive na forma de um pássaro. O presidente também diz ter passado algumas noites ao lado da tumba de Chávez, no Quartel da Montanha.

Agora, Maduro disse que o rosto de Chávez apareceu rapidamente aos operários no turno noturno das obras. “Meu cabelo fica arrepiado só de lhes contar”, disse Maduro na noite da quarta-feira 30 à TV estatal, mostrando uma foto tirada por operários com um celular, na qual se vê uma parede de gesso branco, com marcas que lembram olhos e um nariz.

“Quem é esse rosto? Esse olhar é o olhar da pátria que está em toda parte ao nosso redor, inclusive em fenômenos inexplicáveis”, acrescentou um deslumbrado Maduro, eleito em abril para a Presidência após 14 anos de governo chavista.