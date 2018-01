Maduro usará Facebook para ampliar presença nas redes sociais

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou na noite de terça-feira em sua conta no Facebook que usará seu perfil nesse site para “ampliar suas atividades diretas nas redes sociais”.

Até então, a conta no Facebook do presidente venezuelano apenas reproduzia fotos e notícias do site nicolasmaduro.org.ve, além de tuítes da conta oficial do mandatário.

Hoy Martes 9 de Febrero....Martes de Carnaval del 2016 quiero ampliar mi actividad directa en las Redes Sociales y a... Publicado por Nicolás Maduro em Terça, 9 de fevereiro de 2016

Na publicação, acompanhada por fotos do mandatário bolivariano junto do vice-presidente executivo, Aritóbulo Istúriz, e da primeira-dama, Cilia Flores, Maduro detalha algumas das atividades realizadas ao longo do dia.

“Hoje me reuni com a equipe coordenadora da agenda econômica bolivariana, encabeçada pelo vice-presidente executivo, Aristobulo Istúriz; revisei toda a agenda de decisões que estamos ativando junto ao Conselho Nacional da Economia Produtiva”, escreveu o presidente.

Maduro também disse estar dando continuidade ao plano de segurança implementado durante o carnaval e agradeceu sua equipe de trabalho “que junto a milhões de compatriotas para construir o futuro de uma nova economia produtiva”.

O perfil do presidente venezuelano já recebeu mais de 145 mil curtidas. No Twitter, maduro tem mais de 2,7 milhões de seguidores.

“Convido a tod@s a curtir minha conta no Facebook que a partir de hoje (terça-feira) utilizarei para me comunicar de forma diária”, escreveu no Twitter o presidente pouco depois da publicação inaugural no Facebook. / EFE