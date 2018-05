Maiores desastres aéreos dos últimos dez anos

Nos últimos dez anos, a aviação internacional registrou uma série de desastres aéreos – como o MH17, da Malaysia Airlines, derrubado por um míssil enquanto sobrevoava a Ucrânia, em 2015, e o Air France que decolou do Rio de Janeiro com destino a Paris, no dia 1 de junho de 2009, e caiu no meio do Oceano Atlântico. Relembre alguns desses casos:

11 de abril de 2018

Argélia – 257 mortos

Um avião militar modelo Il-76 caiu no norte da Argélia logo após decolar da base aérea de Boufarik, a sudoeste da capital Argel. Todos os 247 passageiros – militares e familiares – e 10 tripulantes morreram.

24 de março de 2015

França – 150 mortos

Um Airbus A320 operado pela Germanwings, com 144 passageiros e 6 tripulantes a bordo, foi destruído após se chocar em área montanhosa do sul da França. Andreas Lubitz, o co-piloto, derrubou a aeronave deliberadamente. Não houve sobreviventes.

31 de outubro de 2015

Egito – 224 mortos

Atentado terrorista explodiu em pleno ar o Airbus A321, operado pela Metrojet, enquanto sobrevoava a região do Sinai, no Egito, com destino a São Petersburgo. As 224 pessoas a bordo morreram.

8 de março de 2014

Oceano Índico – 239 mortos

O voo MH370 da Malaysia Airlines desapareceu no Oceano Índico durante trajeto entre Kuala Lumpur, capital da Malásia, e Pequim, na China, com 227 passageiros e 12 tripulantes. As causas do desastre ainda são um mistério, mas acredita-se que o piloto tenha derrubado a aeronave deliberadamente.

17 de julho de 2014

Ucrânia – 298 mortos

O voo MH17 da Malaysia Airlines, que havia decolado de Amsterdã com destino a Kuala Lumpur, foi derrubado por um míssil enquanto sobrevoava a região leste da Ucrânia, matando todos os 283 passageiros e 15 tripulantes. É o desastre aéreo com o maior número de mortos desde 1996.

28 de dezembro de 2014

Indonésia – 162 mortos

Um Airbus A320 da Indonesia AirAsia com destino a Singapura foi destruído após cair no mar de Java, matando os 156 passageiros e 6 tripulantes a bordo.

03 de junho de 2012

Nigéria – 153 mortos (+ 6 na queda)

Um avião doméstico da companhia nigeriana Dana Air, saído da capital Abuja, caiu sobre área residencial de Lagos. Além dos 147 passageiros e 6 tripulantes, outras 6 pessoas morreram na queda.

22 de abril de 2010

Índia – 158 mortos; 8 sobreviventes

Um Boeing 737 da Air India Express vindo de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, saiu da pista ao pousar em Mangalore, sul do Índia, e pegou fogo, matando 158 pessoas – 8 foram resgatadas com vida dos destroços.

1 de junho de 2009

Oceano Atlântico – 228 mortos

Um Airbus A330 da Air France caiu no Oceano Atlântico durante trajeto entre o Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, e o Charles De Gaulle, em Paris. Morreram todos os 216 passageiros e 12 tripulantes.

20 de agosto de 2008

Espanha – 154 mortos

O voo 5022 da Spainair caiu logo após decolar do aeroporto de Barajas, em Madri. Das 172 pessoas na aeronave, 154 morreram, incluindo os 6 tripulantes; 18 sobreviveram.