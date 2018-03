Mais popular do que nunca, rainha Elizabeth II comemora 90 anos

Renata Tranches, Enviada Especial* / Windsor, Grã-Bretanha

Recebendo pacientemente flores e cumprimentos de seus súditos, a rainha Elizabeth II celebrou nesta quinta-feira, 21, 90 anos com um dos mais altos índices de popularidade. Como faz todos os anos, a monarca comemorou a data em Windsor, uma das residências oficiais da família real britânica.

Cerca de 3 mil pessoas aglomeraram-se em frente a um dos portões do castelo e disputaram a chance de ver a rainha de perto. Usando seu tradicional traje e chapéu, cuja cor escolhida para o dia foi o verde-claro, Elizabeth deixou o palácio em um carro e desceu dele diante da guarda real, que tocou o parabéns para a monarca.

Dali, acompanhada do marido, o príncipe Philip, duque de Edimburgo, Elizabeth foi caminhando e cumprimentando fãs e súditos. A caminhada de 30 minutos a levou até à prefeitura da cidade, onde ela se reuniu com outras pessoas que também comemoravam 90 anos.

Depois, a monarca retornou para o castelo de carro. Ainda para festejar a marca alcançada ano passado, quando ela ultrapassou a rainha Victoria em tempo no trono real, mais de 63 anos, ela inaugurou o Queen’s Walkway. Trata-se de um percurso de 6,3 km sinalizado com 63 placas sobre a histórica marca de 63 anos de reinado, oficialmente comemorado no dia 9 de setembro do ano passado.

A rainha foi saudada com a tradicional salva de tiros da Royal Borough (governo local) com 21 disparos. Em toda a Comunidade Britânica, a monarca foi homenageada com a mesma saudação. À noite, a rainha acenderia o primeiro de mil faróis espalhados por vários países como parte da celebração. O príncipe Charles e a duquesa de Cornwall, Camila, acompanhariam Elizabeth.

O aniversário será festejado ainda em duas ocasiões – em maio e junho – com grandes eventos em Londres e novamente em Windsor. A cidade é especial para a rainha porque é onde ela se dedica a uma de suas maiores paixões – os animais. Em maio, Windsor prepara uma grande celebração com cavalos, sua grande paixão. O Royal Windsor Horse Show, cujos ingressos se esgotaram no ano passado, reunirá 900 cavalos em uma cavalgada de 90 minutos, como explicou o diretor e produtor do evento, Somon Brooks-Ward. “Temos o privilégio de promover esta parte da grande celebração para seu aniversário”, disse.

Pelo Twitter, ela agradeceu a todos. “Envio meus melhores votos àqueles que estão comemorando seu 90.º aniversário. Nesta ocasião compartilhada, envio meus parabéns mais afetuosos a vocês”, disse uma postagem na conta da rainha.

Muito popular entre os britânicos, a rainha mantém altos índices de aprovação. Uma pesquisa Ipsos-Mori, do King’s College London, mostra que 70% dos entrevistados querem que ela continue reinando por mais tempo possível. Segundo o instituto, é a mais alta porcentagem desde 1981. O apoio à monarquia mantém a marca de 76%, de acordo com a mesma pesquisa, enquanto 75% disseram acreditar que ela desempenha um importante papel para o futuro da Grã-Bretanha.

A celebração do aniversário da rainha este ano inclui várias datas e festividades. Na quarta-feira, ela visitou o escritório do serviço de correios Royal Mail Windsor, que completou 500 anos de funcionamento. A monarca e o príncipe Philip, duque de Edimburgo, receberam um grupo de estudantes e caminharam pelos jardins do palácio onde receberam um grupo de estudantes e a Banda da Guarda Irlandesa.

A rainha nasceu no dia 21 de abril, mas a monarquia britânica mantém a tradição de realizar uma grande festa popular para marcar a data no segundo sábado de junho, coincidindo com tempo bom, de dia ensolarado do verão britânico.

Elizabeth chega aos 90 anos como a mais velha monarca a ocupar o trono. Mas, se Victoria morreu aos 81 anos já debilitada e sem forças para muitas das tarefas, Elizabeth mostra disposição em sua longa agenda para comemorar seu aniversário e participa com energia das atividades de monarca e chefe de Estado de 16 dos 53 países da Comunidade Britânica.

Amanhã (sexta-feira), ela receberá Barack e Michelle Obama em um almoço também em Windsor. O casal visita a Grã-Bretanha e também será recebido pelo duque e pela duquesa de Cambridge.

*A repórter viajou a convite do VisitBritain