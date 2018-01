Melania visita zoológico de Pequim e Grande Muralha da China

PEQUIM – Enquanto o presidente dos EUA, Donald Trump, deixou a China e viajou para o Vietnã para participar do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), a primeira-dama, Melania, permaneceu no país nesta sexta-feira, 10, para visitar pontos turísticos, como o zoológico de Pequim e a Grande Muralha.

Ela chegou ao zoológico da capital chinesa nesta manhã, onde um grupo de alunos a recebeu cantando e agitando pequenas bandeiras da China e dos EUA. O grupo mostrou à primeira-dama um urso panda macho, que estava ocupado comendo uma grande pilha de bambu.

Melania foi recebida pelo diretor do zoológico, Li Xiaoguang, que lhe presenteou com um panda de pelúcia – o animal icônico do país asiático – e a guiou pelo recinto. Juntos, eles foram visitar a estrela dos zoológico: um urso panda macho de 18 anos chamado Gu Gu, a quem a primeira-dama deu de comer e com quem brincou durante um tempo.

“Gu Gu é um panda muito bonito”, afirmou Li, que apontou que é “muito bom durante os seus treinamentos e muito disposto a mostrar suas habilidades perante as personalidades importantes”.

À tarde, Melania se deslocou até a Grande Muralha pelo trecho de Mutianyu – um dos mais turísticos. Ela subiu no teleférico e depois foi recebida pelo diretor da seção, Zhang Yukun.

Ela caminhou pela muralha acompanhada por Zhang e outros funcionários chineses. “Isto é formoso. É maravilhoso”, disse Melania.

Como anunciou o presidente americano em sua conta do Twitter, após fazer turismo por Pequim, Melania partirá nesta sexta-feira para o Alasca, onde se encontrará com um grupo de tropas americanas.

I am leaving China for #APEC2017 in Vietnam. @FLOTUS Melania is staying behind to see the zoo, and of course, the Great WALL of China before going to Alaska to greet our AMAZING troops.