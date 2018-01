Memorial do Holocausto convida porta-voz da Casa Branca a visitar seu site

O Memorial do Holocausto Yad Vashem, em Jerusalém, convidou nesta quarta-feira, 12, o porta-voz da Casa Branca Sean Spicer a visitar seu site, depois de seus polêmicos comentários sobre Adolf Hitler.

Spicer pediu desculpas na terça-feira por suas afirmações “insensíveis” depois de ter declarado que, ao contrário do presidente sírio Bashar Assad, Hitler não utilizou armas químicas.

O Centro Yad Vashem se declarou “profundamente preocupado com o uso inexato e insensível dos termos relacionados com o Holocausto do porta-voz da Casa Branca”.

“Suas afirmações supõem uma profunda falta de conhecimento dos acontecimentos durante a 2ª Guerra, incluindo o Holocausto. Além disso, podem reforçar as posições dos que buscam falsear a história”, completa em um comunicado

A instituição recomendou a Spicer uma visita a seu site para aprender mais sobre o Holocausto. O Yad Vashem é um dos centros mais conhecidos em termos de educação, documentação e pesquisas sobre o Holocausto. / AFP