Menino que se veste como Fidel Castro é recebido pelo ídolo

SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS – Um menino de 8 anos que gosta de se vestir como Fidel Castro conheceu seu ídolo quando o líder da revolução cubana, de 88 anos, convidou o pequeno sósia e a família dele para um bate-papo em sua casa.

“Senti muita emoção ao ver o Fidel”, disse o menino, Marlon Méndez. “Era meu sonho conhecer Fidel, e realizei”. O menino gosta de vestir o uniforme militar verde oliva, botas de combate e um boné como o que Fidel costumava usar.

Méndez e a família visitaram Castro no dia 16 de agosto após receberem o convite. Fidel liderou a revolução em 1959 e governou Cuba por 49 anos, antes de sua renúncia oficial em 2008 devido a problemas de saúde.

Nas fotos do encontro o garoto aparece sentado ao lado de Castro, vestido com seu pequeno uniforme militar, claro sem a barba nem o charuto que se tornaram a marca do líder cubano.

Méndez apareceu em uma reportagem da TV cubana no dia 12, véspera do aniversário de 88 anos de Castro. Nas paredes do quarto dele em uma casa de San Antonio de los Baños, localidade cerca de 35 quilômetros a oeste de Havana, estavam penduradas dezenas de fotos de Fidel.

Após a aparição na TV estatal, a família de Méndez foi convidada para o encontro. O menino mostrou as fotos do encontro com Castro e um texto escrito pelo líder cubano que dizia: “Para meu amigo Marlon Méndez… como recordação de sua primeira visita.”

Segundo contou a avó do garoto, María Elvira Hernández, que participou do encontro, eles conversaram sobre agricultura e a Venezuela, entre outros temas.

O líder cubano escreve artigos de opinião esporádicos sobre assuntos internacionais e recebe visitas de presidentes e outras personalidades internacionais. Castro adoeceu gravemente em 2006 e renunciou a todos os seus cargos, sendo posteriormente substituído por seu irmão mais novo, Raúl Castro, na Presidência do país. / REUTERS