Mensagem do século 18 é encontrada em imagem de Cristo

SOTILLO DE LA RIBERA, ESPANHA – Restauradores que trabalham em Sotillo de la Ribera, na Espanha, foram surpreendidos recentemente por informações que viajaram no tempo. Uma mensagem escrita no século 18 foi encontrada nas nádegas de uma escultura de Jesus Cristo, na Igreja de Santa Águeda.

Datado de 1777, o documento registrou informações sobre economia, religião, política e cultura da época. O compartimento que continha a mensagem foi encontrado quando os restauradores removeram o pano que cobria o traseiro da escultura de Cristo.

“Hoje fizemos um achado muito especial, que alegrou o nosso dia. Encontramos dois documentos do século 18 na região traseira de um Cristo que estamos restaurando. (A mensagem) fala do autor do Cristo e do restante das esculturas que estão na igreja. Mas também conta curiosidades históricas referentes ao povoado”, postou a Da Vinci Restauro em sua página no Facebook.

O historiador Efrén Arroyo considerou o achado “surpreendente e singular”. “Apesar de ser comum que muitas esculturas sejam ocas, não é normal encontrar em seu interior documentos escritos a mão”. / EFE