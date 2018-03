Mensagem enigmática de Trump no Twitter viraliza na web

WASHINGTON – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, escreveu um tuíte na madrugada desta quarta-feira, 31, com uma palavra estranha, “covfefe”, que rapidamente se transformou no assunto mais comentado nas redes sociais.

“Apesar da constante imprensa negativa covfefe”, escreveu Trump no Twitter.

Além de uma frase que parece cortada, o que significa “covfefe”? Uma mensagem cifrada para Vladimir Putin? Ou um erro de digitação? Piadas e comentários sarcásticos dominaram o Twitter e #covfefe se tornou o principal tema na rede social.

Os comentários incluíam uma tradução em tom de piada do russo que dizia que “‘Covfefe’ poderia significar “Eu renuncio”. Também foi citada a frase “drenar o covfefe”, uma brincadeira com a promessa eleitoral de Trump de “drenar o pântano”, em referência a Washington.

“Covfefe é uma palavra formidável, ponto – Sean Spicer, amanhã”, escreveu um internauta, ao ironizar a possível reação do porta-voz do presidente.

Para evitar uma confusão, o Regent’s English Language Center de Londres escreveu: “Para todos os nossos estudantes de língua inglesa, podemos confirmar que covfefe não é uma palavra inglesa. Ainda”.

Às 6h45 (de Brasília), o tuíte de Trump, que havia sido retuitado 120.000 vezes e compartilhado 39.000 vezes, foi apagado, mais de cinco horas depois da publicação.

Who can figure out the true meaning of "covfefe" ??? Enjoy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 de maio de 2017

Pouco depois, o próprio Donald Trump aumentou as especulações ao escrever na rede: “Quem pode saber o verdadeiro significado de “covfefe”??? Aproveitem!”, em uma pouco frequente demonstração de humor auto-depreciativo.

O presidente americano é conhecido pelas mensagens no Twitter publicadas a qualquer hora do dia, que podem ser comentários tanto sobre um programa de TV apresentado por Arnold Schwarzenegger como sobre o grande déficit comercial com a Alemanha. / AFP