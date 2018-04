Merenda envenenada mata 22 crianças na Índia e moradores ficam revoltados

PATNA, ÍNDIA – Vinte e duas crianças morreram de intoxicação alimentar após comerem a merenda em uma escola primária de Masrakh, no Estado de Bihar, leste da Índia. Outros 30 alunos, com idade entre 8 e 11 anos, foram hospitalizadas. Desses, três estão em estado grave.

Autoridades escolares interromperam imediatamente a distribuição da refeição, composta por arroz, lentilhas, soja e batatas, quando os alunos começaram a passar mal.

Segundo o ministro da educação do Estado, P.K. Sahi, uma investigação preliminar indica que a comida poderia estar contaminada com organofosforados, usados como inseticida em plantações de arroz e trigo. Mas não está claro como as substâncias químicas chegaram aos alimentos. Segundo um funcionário do governo, a comida pode não ter sido apropriadamente lavada antes de ser cozida.

Moradores ficaram revoltados, protestaram e queimaram carros da polícia no local. Veja imagens:

