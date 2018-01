Metallica lançará álbum com músicas gravadas no Bataclan, em Paris

PARIS – A banda de heavy-metal Metallica anunciou na quarta-feira 24 que lançará um álbum com músicas gravadas em 2003 na casa de shows Bataclan, em Paris, para arrecadar fundos para as vítimas dos atentados de 13 de novembro na capital francesa.

Com o título “Liberdade, Igualdade, Fraternidade, Metallica!”, em homenagem ao lema francês, o álbum será posto à venda em 16 de abril, no mesmo dia em que se comemora o “Disquaire Day”, dia internacional das gravadoras independentes.

O álbum contém gravações de nove canções que o grupo executou na casa de shows Bataclan em 11 de junho de 2003, durante um dia excepcional de shows em Paris. Na ocasião, a banda fez três shows extra – no Bataclan, La Boule Noire e Trabendo – para apresentar seu álbum “St. Anger”.

A renda obtida com o álbum que será lançado será doada à “Give for France”, uma iniciativa internacional para arrecadar fundos lançada pela Fundação da França para as famílias das vítimas e feridos dos ataques de 13 de novembro de 2015, em Paris e em Saint-Denis (norte da capital francesa).

O Bataclan, onde 90 pessoas morreram nos atentados (que deixaram no total 130 mortos), é uma das salas de shows mais famosas de Paris, com capacidade para 1.500 espectadores. Fica no centro-leste da capital. Em 13 de novembro, o grupo de rock americano Eagles of Death Metal dava um show na sala quando três jihadistas armados e com cintos explosivos entraram e abriram fogo. /AFP