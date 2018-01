Miami entra para o livro dos recordes com maior castelo de areia do mundo

MIAMI – A cidade de Miami, nos EUA, entrou na segunda-feira para o Guinness, livro dos recordes, com a construção do maior castelo de areia do mundo, superando a cidade brasileira do Rio de Janeiro, que detinha o recorde desde novembro do ano passado.

Membros da organização certificaram que o castelo, que foi erguido na praia de Virgínia Beach, no sul de Miami, é o mais alto do mundo com 15,87 metros, superando em pouco mais de quatro metros o castelo construído nas areias do Rio, que tinha 11,63 metros.

Lilian Cortés, uma argentina que vive em Miami, disse estar “fascinada” com a “obra de arte”, em que 12 artistas trabalharam. “Vi na televisão que estavam construindo esse monumento. Acho uma ideia maravilhosa que atrairá muitos turistas.”

A obra, no entanto, não ficará permanentemente na praia e sua dissolução está prevista para daqui três semanas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para a construção do castelo foram necessárias mais de 1.800 toneladas de areia, transportadas até o local apenas para essa finalidade. A construção foi patrocinada pela companhia aérea Turkish Airlines como parte de uma campanha para promover sua nova rota entre Istambul (Turquia) e Miami.

O castelo foi inspirado nas “maravilhas” do mundo, por isso os moradores e turistas que visitarem a região poderão reconhecer alguns dos monumentos que integram a obra, como a Torre Eiffel e a Muralha da China.

“Vi o Taj Mahal, o Big Ben, a Estátua da Liberdade, a torre de Pisa, o Coliseu e outras coisas maravilhosas”, comentou Camila Montoya, uma jovem colombiana que vive no sul da Flórida. /EFE