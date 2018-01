Michelle Obama canta rap para incentivar jovens a frequentarem a universidade

WASHINGTON – A primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama, protagonizou um novo vídeo divulgado na quinta-feira 10 no qual canta um rap para incentivar os jovens a frequentarem a universidade ao lado do ator Jay Pharoah, do programa humorístico “Saturday Night Live”.

O vídeo de dois minutos publicado no YouTube foi produzido pelo site de humor estudantil College Humor e mostra a primeira-dama e Pharoah cantando um rap composto pelas estrelas da internet The Gregory Brothers.

A produção faz parte da campanha “Better Make Room”, promovida por Michelle para informar aos jovens sobre os recursos que têm disponíveis para ajudá-los a frequentar o ensino superior.

Em tom humorístico e com cenas gravadas na Casa Branca, a primeira-dama canta coisas como: “O sul de Chicago todos nós conhecemos (em referência a suas origens). Tínhamos que fazer hora extra para assegurarmos um futuro. E todo o mundo pôde realizar seu sonho. Ei, menino que está me ouvindo em Michigan, esse poderia ser você”. /EFE