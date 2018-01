Mick Jagger faz piada com encontro entre Sean Penn e El Chapo durante show no México

CIDADE DO MÉXICO – O vocalista da banda de rock britânica Rolling Stones, Mick Jagger, fez uma brincadeira com a entrevista do ator americano Sean Penn com o narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, durante o primeiro show do grupo na Cidade do México.

Após as primeiras canções da noite, Jagger deu as boas-vindas às 60 mil pessoas que compareceram ao estádio de beisebol Foro Sol e passou a interagir com o público em espanhol.

Em meio às histórias que contou sobre suas atividades na capital mexicana, Jagger ironizou a entrevista de Penn com o líder do cartel de Sinaloa. “Sean Penn veio me entrevistar no hotel, mas eu escapei”, brincou.

A piada se referia ao contato que Penn e El Chapo tiveram em outubro de 2015, quando o traficante estava foragido da Justiça e cujo conteúdo foi publicado pela revista americana Rolling Stone.

Os Rolling Stones não pisavam no México desde 2006. Essa é a penúltima parada da banda com a turnê Olé América Latina. O último país que visitarão será Cuba, onde realizarão um show gratuito no dia 25 de março. /EFE

