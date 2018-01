Mick Jagger passa o fim de semana em Cuba

HAVANA – O roqueiro britânico Mick Jagger, líder dos Rolling Stones,

surpreendeu os cubanos no último fim de semana ao passear pelo centro histórico de Havana, onde está em uma viagem particular com os filhos, informou nesta segunda-feira a imprensa oficial da ilha.

O vocalista da banda britânica visitou o Hotel Santa Isabel, em Havana Velha, a área mais turística da cidade, e passeou por lugares históricos, destacou o jornal Granma em sua capa, com a manchete Mick Jagger está em Cuba.

O músico desembarcou em Havana para uma viagem particular, mas os motivos de sua visita podem estar relacionados às negociações para o show que a banda quer fazer no país em sua próxima turnê pela América Latina, segundo o jornal do governante Partido Comunista da ilha.

A publicação lembrou que o guitarrista Keith Richards mencionou recentemente a possibilidade dos The Rolling Stones se apresentarem em março no Estadio Latinoamericano, em Havana.

Mick Jagger, de 72 anos, esteve ainda no clube Shangri La e tirou fotos com os funcionários. As informações publicadas hoje não revelam até quando o artista ficará no país. /EFE